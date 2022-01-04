Таллин, , 13:35 — REGNUM Решение министерства обороны Эстонии передать Украине в момент обострения кризиса на Донбассе вооружения и боеприпасы не только противоречит духу Минского соглашения, но и выставляет Эстонию провокатором международного конфликта.

Оружие Mil.gov.ua

Об этом депутат парламента Эстонии от Центристской партии Оудекки Лооне написала на своей русскоязычной странице в социальной сети Facebook: «Сам факт, что мы снабжаем Украину оружием, из которого будут убивать жителей Донбасса, — сумасшествие во всех отношениях. И это противоречит Минским соглашениям, предусматривающим мирное урегулирование конфликта».

Она добавила, что «всем понятно, что это оружие будет использовано против русских»: «Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего министерства обороны хочет, пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с Россией».

По мнению Лооне, отказ президента США Джо Байдена пригласить страны Прибалтики на переговоры с президентом России Владимиром Путиным — сигнал Эстонии о том, что она успела наглядно продемонстрировать главному союзнику по НАТО «свою маниакальную воинственность и бесполезность на практике».

«Уважаемый министр обороны, пожалуйста, откажитесь от этого плана! Роль малых государств — быть посредником, переговорщиком, примирителем с целью сохранения мира, но никак не провокатором», — завершила свою публикацию эстонский политик.