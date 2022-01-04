Москва, , 13:34 — REGNUM Законопроект о льготной субсидированной ставке в 3% годовых по ипотечным кредитам для семей с тремя и более детей разработали депутаты Госдумы от фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 января, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы предлагаем выдавать льготный кредит под 3% годовых на весь срок действия ипотеки для приобретения строящегося и вторичного жилья, частных домов с земельных участков», — сказал Миронов.

Программу предлагают распространить на ранее выданную ипотеку и на жилищные кредиты, права требования по которым приобретены компанией «ДОМ.РФ», её дочерними организациями или ипотечными агентами.

Правила предоставления финансирования для льготной программы должно утверждаться правительством РФ, следует из документа.

Предлагается начать выдавать ипотечные кредиты под 3% многодетным семьям с 2023 года.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения заключения.

«Нужно принимать срочные и решительные мер по преодолению демографического спада, и для этого требуются новые программы поддержки рождаемости в стране», — отметил Миронов.

Читайте также: Кредиты и ипотека могут подорожать для непривитых граждан РФ