Нур-Султан, , 13:33 — REGNUM Члены специальной комиссии правительства Казахстана 4 января прибыли в Мангистаускую область, где начали переговоры с делегатами протестующих. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Переговоры

«Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что возглавляет комиссию вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов. В регион также прибыли представители администрации президента и министерства экономики.

Стоит отметить, что в Казахстане с 1 января торги топливом перевели на электронные платформы по полностью рыночным правилам. После этого в Мангистауской области более чем вдвое скакнули цены на сжиженный газ до 120 тенге (около 20 руб.) за литр, что вызвало многочисленные протесты. Водители потребовали снизить цены на топливо и начали перекрывать дороги.

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