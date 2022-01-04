Коми, 19 марта, 2014, 14:44 — ИА Регнум. В республике инспекторы ГИМС закрывают ледовые переправы для движения автотранспорта. По сообщению МЧС региона, в регионе действуют 103 переправы, две из которых уже закрыли.

Так, в селах Визинга Сысольского района и Мадмас Усть-Вымского района запрещено движение транспорта по переправам.

В ГИМС отметили, в весенний период лед имеет игольчатую структуру и даже при большой толщине может легко разрушиться. В связи с этим, грузоподъемность переправ снижается до трех тонн.

Пока же в северных районах Коми она держится на уровне - 40 тонн, в остальных - от трех до восьми. Массовое закрытие переправ ожидается в первой декаде апреля в зависимости от погодных условий.