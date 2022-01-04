Рига, , 13:31 — REGNUM С января 2022 года оплатить поездку наличными в общественном транспорте столицы Латвии больше нельзя — теперь право на поездку дает либо э-талон, либо мобильное приложение. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Билет Deartravel.ru

Подчеркивается, что допуск к мобильному приложению по покупке билета — только через личный QR-код. Если просканировать его при помощи камеры, на экране появится предложение перейти в приложение Mobilly, где можно приобрести э-билет.

При этом если в вашем телефоне приложения Mobilly нет, то телефон ничего не найдет, без приложения ничего не получится. Ещеодин способ оплатить поездку на общественном транспорте в Риге — через мобильное приложение Rigas satiksme.

Журналисты издания провели эксперимент и пришли к выводу, что нововведение может оказаться неприятным сюрпризом для многих пассажиров. Поэтому издание рекомендует скачать на мобильный телефон или электронные гаджеты заранее приложения для электронной покупки права проезда, разобравшись, как они работают.

И только потом уже можно садиться в общественный транспорт столицы Латвии, сообщает издание.