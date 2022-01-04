Москва, 4 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. 5 января на Москву обрушится обширный северо-западный циклон, который принесет заметное потепление и снегопад. Об этом 4 января сообщили в Росгидромете.

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Ожидается снег, местами сильный, метель, заносы на дорогах, гололедица, отмечается в сообщении.

Скорость ветра будет достигать 17 м/c. Температура воздуха ожидается от — 2 до 0 градусов.

Атмосферное давление будет пониженное — 733 мм рт. ст.