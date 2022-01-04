Мадрид, 4 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Реал» намерен подписать контракт с форвардом команды «Пари Сен-Жермен» Киллианом Мбаппе после матчей Лиги чемпионов (ЛЧ). Об этом 4 января сообщает El Chiringuito TV на своей странице в соцсети Twitter.

Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

По информации источника, руководство «Реала» уверено в том, что эта сделка состоится и уточняется, что клубы уже достигли договорённости и им только нужно подписать соглашение.

Также указывается, что оглашение о трансфере игрока стороны собираются подписать после матчей между «ПСЖ» и «Реалом» в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

Отметим, Киллиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» в 17 матчах французской Лиги 1, отличившись в них двеятью голами и восемью результативными передачами.