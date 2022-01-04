Таллин, , 13:28 — REGNUM За 2021 год население Ида-Вируского уезда (северо-восточная Эстония) сократилось на 2 205 человек, негативная тенденция сохраняется с 2010 года.

Как свидетельствуют данные, опубликованных Министерством внутренних дел Эстонии, на 1 января 2022 года в Ида-Вирумаа зарегистрировано 131 699 жителей. Подчеркивается, что за прошлый год население сократилось во всех местных самоуправлениях уезда, кроме Нарва-Йыэсуу, где регистровая численность населения увеличилась на 152 человека.

Число жителей крупнейшего города региона Нарвы за год уменьшилось на 1 168 человек, Кохтла-Ярве — на 649, Силламяэ — на 226.

Ида-Вирумаа считается самым русским регионом страны по национальному составу его населения. В Нарве русские составляют более 90% ее жителей.