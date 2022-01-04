Красногорск, , 13:26 — REGNUM Один из обвиняемых в отравлении алкоголем троих человек в Балашихе (Москоская область) заключен под стражу. Об этом 4 января сообщили в прокуратуре области.

«Суд избрал в отношении 45-летнего обвиняемого в сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть 3 человек, меру пресечения в виде заключения под стражу — до 2 марта 2022 г.», — отмечается в с сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в одной из квартир в Балашихе нашли тело мужчины без признаков насильственной смерти. Из этой же квартиры госпитализировали знакомого погибшего.

Из другой квартиры госпитализированы еще двое: мужчина и женщина, позже они скончались. Предварительно установлено, что все покупали алкоголь в одном месте.

По данным главка СК РФ по региону, по данному делу задержаны двое мужчин, подозреваемых в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть 3 человек.