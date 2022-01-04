Таллин, , 13:26 — REGNUM Два работника — 27-летний машинист по обслуживанию энерготехнологического оборудования и 38-летний начальник смены — погибли на заводе сланцевых масел Enefit Power в Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба ГАО «Эстонская Энергия», в состав которого входит предприятие.

Цистерна Didgeman

Несчастный случай произошел вечером 2 января 2022 года во время проведения плановых работ по обслуживанию установки по производству жидких топлив. Работник, имеющий защитное оборудование, спустился в резервуар для хранения тяжелых масел, чтобы почистить его.

Он сообщил о плохом самочувствии коллеге, который находился за пределами резервуара. После чего мужчина потерял сознание. Первым на помощь работнику отправился его коллега, начальник смены, который также потерял сознание.

На место происшествия прибыли спасатели Eesti Energia, спасательные бригады Силламяэ и Нарвы, а также скорая помощь и полиция. Спасатели начали оказывать помощь обоими пострадавшим до прибытия скорой помощи, а потом и вместе с ней.

Бригаде «скорой помощи» не удалось реанимировать работников. Отмечается, что речь идет об опытных специалистах — сотрудники проработали в компании семь и десять лет соответственно.

Для выяснения обстоятельств происшествия прокуратура возбудила уголовное дело, и было начато расследование на предприятии. Компания сообщила, что поможет родственникам погибших в оказании психологической помощи, а также предложит кризисные консультации коллегам погибшего.