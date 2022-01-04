Иволгинский район, Бурятия, , 13:22 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии задержан 57-летний местный житель по обвинению в убийстве односельчанина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл вечером 1 января.

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По данным ведомства, 39-летний потерпевший работал сторожем и новый год встретил на работе. После смены 1 января он позвонил знакомому, предложив вместе отметить праздник. Мужчины встретились и начали вместе распивать спиртные напитки.

«В вечернее время на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин дома ударил кочергой по голове гостя, который в ответ спустя несколько минут после окончания потасовки схватил нож и нанёс им несколько ударов в грудь противника», — отметили в управлении.

В результате мужчина скончался на месте. Тело убитого позже обнаружил его знакомый и позвонил в полицию. Как отмечается, обвиняемый оставался на месте до приезда правоохранителей.