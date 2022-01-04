Новосибирск, , 13:24 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 января, за минувшие сутки было выявлено 285 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 293 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За это же время 322 человека выздоровели, 12 пациентов скончались, в том числе женщины в возрасте 33 лет и 36 лет. В больницы госпитализировали 2562 пациента, в том числе 30 детей; в отделениях реанимации находятся 283 человека, на ИВЛ — 43 пациента.

Всего в регионе зарегистрировано 95 863 случая заражения коронавирусом, в том числе у 10 988 детей; 66 091 пациент полностью выздоровел, умер 4281 человек.