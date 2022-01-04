Нур-Султан, , 13:17 — REGNUM Специальная комиссия правительства Казахстана 4 января прибыла в Мангистаускую область, которую охватили протесты. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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«Комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы возглавляет комиссию вице-премьер Ералы Тугжанов. Он провёл собрание на месте с участием представителей администрации президента, минэнерго, агентства по защите и развитию конкуренции, местных исполнительных органов и компаний-реализаторов.

Напомним, в Казахстане с начала 2022 года начали действовать полностью рыночные механизмы ценообразования топлива. После этого цена на него в Мангистауской области выросла в два с лишним раза до 120 тенге. 2 января в регионе начались протесты. 3 января правительство сообщило о снижении там цен на 25 — 30%. Протестующие требуют снизить цену вдвое.

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