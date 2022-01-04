Берлин, , 13:16 — REGNUM Входящая в состав концерна Dimler AG компания Mercedes-Benz представила концепт электрокара EQXX, который назвала самым эффектным автомобилем бренда. Об этом сообщает портал The Verge.

Mercedes-Benz (сс) Sebastian Pociecha

Представленный автомобиль построен на платформе Mercedes-Benz Modular Architecture. Он оснащён электрическим двигателем мощностью 204 л.с.

Одной из главных особенностей представленной модели стала максимальная дальность хода на одном заряде аккумуляторов. Благодаря улучшенной аэродинамике и повышенной эффективности батарей EQXX может пройти на одном заряде более 1000 км.

Это значительно превосходит модели других производителей, которые также позиционируются как авто с большой дальностью хода. Например, Tesla Model S Long Range Plus может пройти на одном заряде 650 км, а Lucid Air — 835 км.

Ожидается, что футуристический дизайн концепта EQXX ляжет в основу серийной модели. Эта модель будет нацелена на сегмент электромобилей премиум-класса, таких как Porsche Taycan, Audi E-tron GT и Tesla Roadster.

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