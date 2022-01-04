Кызыл, , 13:14 — REGNUM В Туве за минувшие сутки подтверждено девять новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, новые носители зарегистрированы в четырёх районах.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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При этом в столице региона Кызыле не выявлено ни одного нового случая. По данным федерального оперштаба, общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 31 596. Из них излечились от COVID-19 к настоящему времени 30 510, в том числе 39 за последние сутки.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 74 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 59, детей — 8, беременных — 5. К аппарату ИВЛ подключено 10 больных. В тяжёлом состоянии 37 человек», — добавили в минздраве.

Занятость коечного фонда, по состоянию на 4 января, превышает 61%.