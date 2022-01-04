Казань, , 13:13 — REGNUM В Татарии спасатели распространили предупреждение о резком похолодании, ожидается до — 30 градусов мороза. Об этом сообщает ГУ МЧС со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии.

Мороз и иней Наталия Николаева © ИА REGNUM

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По данным ведомства, ближайшие сутки, с 18 часов 4 января и в течение 5 января, в Татарии Казани ночью и утром местами похолодает до — 25… — 30 градусов мороза, также прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее.

Спасатели призывают жителей по возможности оставаться дома, чтобы не подвергать себя риску обморожения, воздержаться от дальних поездок, а при выходе на улице одевать многослойно и постоянно двигаться.

Водителям в ведомстве рекомендуют запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего, отказаться от лишних перестроений и обгонов, а также избегать внезапных торможений.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января из-за резкого похолодания «жёлтый» уровень погодной опасности был объявлен в Чувашии.