Брюссель, , 13:11 — REGNUM Заседание Совета Россия — НАТО (СРН) состоится 12 января. Об этом 4 января говорится в заявлении представителя пресс-службы Североатлантического альянса.

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«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также нем указывается, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий» и должен основываться на базовых принципах и фундаментальных документах о безопасности в Европе и вестись «параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО».

При этом в альянсе не стали уточнять темы обсуждения на предстоящей встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящие контакты с Россией.