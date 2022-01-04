Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM В Ростовской области темпы вакцинации от коронавируса достигли минимальных значений. Прививочная кампания на Дону в период новогодних праздников фактически остановилась, передаёт ИА REGNUM 4 января.

Вакцинация в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Участниками вакцинации на Дону стали 1 млн 960,05 тыс. человек (+ 156 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 915,22 тыс. человек (+ 124 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону в период новогодних каникул работают 32 пункта вакцинации — мобильные и стационарные. В помещениях торговых центров вакцинация организована согласно графику работы учреждений в праздничные дни.

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