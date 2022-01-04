Кемерово, , 13:09 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 января, за прошедшие сутки выявлено 275 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 280 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За это же время 341 пациент выздоровел, пятеро скончались, медицинскую помощь получают 6982 пациента с коронавирусом, в стационарах и на домашнем карантине находится 6016 человек.

Всего в регионе выявлено 86 401 случай заражения коронавирусом, 77 687 человек выздоровели, 1732 пациента скончались.