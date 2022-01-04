Ростов-на-Дону, , 13:02 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 277 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 января. Это на 13 случаев заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 52 городов и районов Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрировано в Ростове-на-Дону (106), Таганроге и Шахтах (по 12), Волгодонске (11). Более 27% заразившихся — люди старше 66 лет, 9,4% — дети.

Всего в Ростовской области подтверждено 195 209 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 176 264 пациента.

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