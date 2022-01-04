Генуя, Италия, 4 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Генуэзский футбольный клуб «Дженоа» намерен взять в аренду российского полузащитника команды из Бергамо «Аталанта» Алексея Миранчука. Об этом 4 января сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Уточняется, что в настоящее время команда из Генуи ведет переговоры о возможности аренды 26-летнего российского футболиста.

Кроме того, отмечается что также «Дженоа» ведет переговоры об аренде польского форварда берлинской «Герты» Кшиштофа Пентека с возможностью выкупа игрока за €17 млн.

Отметим, Алексей Миранчук в нынешнем сезоне сыграл в составе «Аталанты» в 12 матчах, отличившись в них одним забитым мячом и одним голевым пасом.