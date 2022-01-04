Челябинск, 4 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Челябинске местные жители возмутились из-за эксплуатации хромого оленя в новогоднем городке на площади Революции Видеозапись опубликована в соцсетях.

Clker-Free-Vector-Images Олень

По словам одной из посетительниц объекта, животное катало детей. При этом оно хромало. Гражданка обратила на это внимание лица, отвечавшего за оленя.

Оказалось, что животное принадлежит одному из местных конно-спортивных клубов. После поднявшегося скандала его увезли из ледового городка.