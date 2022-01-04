Ростов-на-Дону, 4 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Сотрудники ГУ МЧС России по Ростовской области усилили контроль за безопасностью на водоёмах в период новогодних каникул. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Donland.ru Спасатели

Инспекторы ГИМС взяли на контроль излюбленные места массового выхода рыбаков на лёд. Их на Дону более 50. В настоящее время прочный лёд — толщиной 17 см — установился лишь в Верхнедонском районе. В остальных районах выходить на лёд крайне опасно.

В первые дни 2022 года проведено 116 рейдов. В обеспечении безопасности на водных объектах задействовано более 70 инспекторов, 44 единицы техники и плавсредств, в том числе суда на воздушной подушке.