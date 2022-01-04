Йошкар-Ола, 4 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Марий Эл после вмешательства правоохранителей был освобождён от должности глава администрации одного из сельских поселений. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

Нарушение было выявлено при проверке соблюдения законодательства о муниципальной службе. По данным надзорного ведомства, в ноябре 2021 года на должность главы администрации Эмековского сельского поселения назначен бывший муниципальный служащий, который в 2008 — 2014 годы руководил администрацией одного из городских поселений Волжского района.

Правоохранители установили, что конкурсная комиссия при принятии кадрового решения «ненадлежащим образом дала оценку оформленным документам, фактически препятствующим поступлению на муниципальную службу».

В сообщении отмечается, что в адрес собрания депутатов Эмековского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого гражданина освободили от должности главы администрации муниципального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Марий Эл заявила о том, что несколько должностных лиц управления по вопросам миграции регионального управления МВД допустили нарушения закона о противодействии коррупции.

Подробнее:Министру внутренних дел Марий Эл внесено представление