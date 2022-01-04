Таллин, , 12:54 — REGNUM После нескольких дней оттепели начала нового года в Эстонии снова ожидается заметное похолодание, ночью температура воздуха будет падать ниже — 20 градусов. Об этом сообщил новостной портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Мороз

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В ночь на четверг, 6 января, ледяные дожди сдвинутся на восток страны, температура воздуха начнет падать, а с моря надвинутся новые облака. В четверг днем ветер начнет дуть с северных направлений, похолодание ускорится, а осадки по всей стране перейдут в снег.

В пятницу, 7 января, еще больше похолодает, местами будет идти снег, ветер начнет ослабевать во второй половине дня 7 января.

В ночь на субботу, 8 января, облачность станет менее плотной, а температура воздуха упадет ниже — 20 градусов. Днем в воскресенье, 8 января, прогнозируются снегопад и метель.