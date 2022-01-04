4 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виталий Градинар поздравил сограждан с Новым годом на фоне новогоднего поздравления президента России Владимира Путина.

Мирослава Романенко, , 15:16 — REGNUM На Украине депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виталий Градинар поздравил граждан с Новым годом на фоне новогоднего поздравления президента России Владимира Путина. Соответствующую запись украинский политик сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

Поздравление президента с Новым годом Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского правозащитника и политолога Михаила Чаплыги, а также на странице издания Odessa.net.ua в социальной сети Facebook. Среди комментирующих были те, кто считает, что украинскому депутату негоже фотографироваться на фоне лидера любого другого государства, иные допустили, что немало украинских граждан в новогоднюю ночь смотрели поздравление российского лидера и это не нарушает украинские законы.

«А за такое я бы публично изгонял из партии… Назидательно для остальных. Не может представитель украинской партии…, даже оппозиционной…, поздравлять на фоне поздравления иной страны. Жду публичной и показательной реакции ОПЗЖ. Утверждаю — этому «перцу» до с*аки и ОПЗЖ, и Путин, и всё… Более того — он подрывает основу риторики ОПЗЖ. Партия выступает за нормализацию равноправных отношений с РФ, что подразумевает субъектность Украины…» — написал Михаил Чаплыга.

«Эта музыка будет вечной», — отреагировал DN.

«Думаю, многие смотрят обращение Путина каждый Новый год», — пишет НАИНА.

«А можно поинтересоваться, какой закон он нарушает?» — задался вопросом Олег Н.

«Большинству очень трудно уважать наше государство, возглавляемое этим (вероятно, речь о Зеленском. — М. Р.). Возможно, потом будет иначе. Лишь бы наступило потом», — добавила Галина.

«Лучше бы на фоне Байдена снялся! Никто бы и не заметил», — с сарказмом написала Юлия Е.

Президент США Джо Байден (сс) The White House

«А нужно исключать из партии, если сфотографировался на фоне флага Евросоюза?» — не без сарказма поинтересовался Igor B.

«Ну не знаю. Мы восьмой год по России НГ встречаем, там хоть что-то умное и порядочное можно услышать, а не «их дети будут в подвалах сидеть» (так Порошенко говорил о детях, проживающих в республиках Донбасса. — М. Р.) и «самолёты летят, будем всех бомбить» (так ранее говорил Владимир Зеленский. — М. Р.)… Когда будет настоящий президент, тогда и будем слушать!» — добавила Alisa Fox.

«Негоже лицам в ранге депутата, госчиновника, военнослужащего и т. д. славить чужого президента (любой страны)», — считает Наташа.

«И что не так? Миллионы русских на Украине именно это поздравление и смотрели», — пишет «ИЛ2».

"Когда нам наконец будет пофигу, на каком фоне нас поздравляют? Главное, чтобы искренне», — отреагировал Александр.

«Чел поздравил свой электорат на фоне президента той страны, которую власти Украины оплевывают, а он не побоялся пойти наперекор этой… влады (власти. — М. Р.)!» — добавил Андрей.

«Ну смотрел себе и смотрел… Почему не послушать умную речь?.. Каждому свое…» — написала Ирина К.

Поздравление президента с Новым годом Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вот если б на фоне Байдена, то норм, конечно…» — с сарказмом добавила Ирина К.

«Уверена в том, что поздравления Путина смотрели больше половины населения Украины. И что такого? Это что, запрещено?» — подытожила Taina M.

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