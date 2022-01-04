Санкт-Петербург, 4 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Санкт-Петербург не сможет вернуться к докованному образу жизни, инфекция задержится в городе надолго. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга Александр Беглов

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По его словам, эпидемия развивается по своим законам. Сейчас город находится на высоком плато. Четвёртый пик пандемии, по мнению Беглова, позволила пройти высокая степень вакцинация взрослого населения — привито 2,7 млн горожан, однако этого недостаточно из-за нового штамма «Омикрон». Следующая цель у властей Петербурга — вакцинировать 3,6 млн человек, или 80% от всего взрослого населения. Ее достижение возможно уже в первом квартале 2022 года.

«К прежнему образу жизни Петербург не вернется. Ковид с нами надолго. Наша задача — вернуть город к его обычным делам в условиях новой нормальности, ускорить переход к новой норме. Новые ограничения, предоставление работодателям права не допускать непривитых к работе, новые стимулы к вакцинации и повсеместные QR-коды — важный и очень своевременный шаг в этом направлении»,— отметил Беглов.