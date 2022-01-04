Москва, , 12:52 — REGNUM Около 70% железнодорожных билетов на поезда дальнего следования в России продаётся в режиме онлайн. Об этом 4 января сообщил глава РЖД Олег Белозёров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Оплата онлайн-услуг

«Ещё один хороший результат — это цифровизация продажи билетов. С марта 2021 годы мы в едином приложении начали продавать билеты и на пригородное, и на дальнее следование. Вышли на результат: на дальнем следовании порядка 70% билетов продаётся онлайн», — доложил руководитель компании.

По словам Олега Белозёрова, РЖД также занимается реконструкцией и строительством зданий вокзалов, уделяя внимание залам ожидания.