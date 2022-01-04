Оренбург, , 12:49 — REGNUM В Оренбурге 4 января продолжают ликвидировать последствия снегопадов, которые обрушились на город в последние дни. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Метель

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Всего к работам привлечены 60 человек. Также задействовано более 50 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопады и метель обрушились на Оренбуржье в начале года. 2 января из-за погодных условий даже пришлось на время закрыть аэропорт.

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