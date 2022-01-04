Сидней, Австралия, , 12:46 — REGNUM Российский теннисист Роман Сафиуллин уверенно обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта в первой встрече матча второго тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Австралии. Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Теннис

Российский спортсмен одержал верх над австралийцем в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За это время Сафиуллин 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. Его оппонент за это де время подал навылет пять раз, три раза ошибся при подаче и смог реализовать 3 из 5 брейк-пойнтов.

Отметим, в результате этой победы сборная России повела в матче с Австралией со счетом 1−0. Во втором матче Даниил Медведев, являющийся второй ракеткой мира, сыграет с Алексом де Минором.