Москва, , 12:46 — REGNUM Утверждённый график полётов к Международной космической станции по российской программе на 2022 год предусматривает три рейса грузовых кораблей «Прогресс МС». 4 января об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Грузовой корабль «Прогресс МС-08»

Первый в 2022 году грузовой корабль — «Прогресс МС-19» — стартует к МКС 15 февраля. Этот корабль пробудет в составе орбитальной станции более года.

«Прогресс МС-20» отправится к космической станции в начале июня. Последний запуск грузового корабля к МКС назначен на 26 октября. В этот день к станции стартует корабль «Прогресс МС-21».

Все старты грузовых кораблей будут выполняться с космодрома «Байконур» посредством ракеты-носителя «Союз-2.1а». Каждый из кораблей доставит на МКС более 2,5 тонны грузов для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа станции, а также оборудование и материалы для научных экспериментов.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что в 2022 году к МКС отправится два пилотируемых корабля «Союз МС». Первый старт назначен на 18 марта, второй — на 21 сентября.

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