Москва, 4 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. РЖД запустит на линии капсульные одноэтажные некупейные пассажирские вагоны в 2023 году. Об этом 4 января сообщил глава РЖД Олег Белозёров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Олег Белозеров

«Мы разработали совместный концепт и макет капсульного одноэтажного некупейного пассажирского вагона. Планируем, что в 2023 году этот вагон появится на наших линиях», — доложил Белозёров.

Он рассказал, что в 2021 году компания запустила пять новых маршрутов дальнего следования, а также 14 пригородных маршрутов.