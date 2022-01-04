Милуоки, США, 4 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Детройт Пистонс» переиграл команду «Милуоки Бакс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Игра прошла на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась победой гостей со счетом 106:115.

При этом самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Милуоки» Саддик Бей, который набрал во встрече 34 очка.

В составе «Детройта» наиболее результативным оказался греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший в матче дабл-дабл с 31 очком и десятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Детройт» 6 января сыграет на выезде с клубом «Шарлотт Хорнетс», а «Милуоки» в этот же день примет у себя команду «Торонто Рэпторс».