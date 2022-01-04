Оренбург, 4 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области сирота получила жильё через шесть лет после постановки на учёт. Об этом сообщает облпрокуратура.

Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Сирота

На жилищный учёт её поставили в 2015 году. Жильё чиновники должны были предоставить из специализированного жилищного фонда. Но оно ей так и не было выделено.

В результате прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд. Последний удовлетворил исковые требования. К настоящему времени сирота получила жильё.