Копенгаген, 4 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. По состоянию на 4 января в Дании скончались 18 человек, инфицированных новым вариантом коронавируса «Омикрон». Об этом со ссылкой на медицинские власти страны сообщил телеканал TV2.

Frank Kovalchek Маска доктора Смерть

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Отмечается, что в число входят граждане, которые умерли в течение 30 дней после положительного результата теста на коронавирус, и поэтому они не обязательно умерли от COVID-19.

В статистику по скончавшимся в результате заражения «Омикроном» внесены лица, у которых COVID-19 подтвердился в период с 21 ноября по 28 декабря. Отмечается, что за отчетный период никогда в реанимационных отделениях Дании с «Омикроном» не проходили лечение более пяти ковид-пациентов одновременно.

Отмечается, что Датский институт сыворотки опубликовал статистику по смертности в результате заражения «Омикроном» впервые.