Стокгольм, 4 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. По сообщениям местных СМИ, неисправности в работе сигнальной системы в Линчёпинге способствовали к тому, что железнодорожное сообщение между двумя крупными мегаполисами Швециии Стокгольмом и Мальмё было прервано.

Pixabay.com Железная дорога

В настоящее время десятки рейсов были перенесены. До сих пор остается неясным, когда железнодорожное сообщение в южной части Швеции будет возобновлено в штатном режим.

По данным Транспортного агентства Швеции, вскоре после десяти часов утра по Москве в Линчёпинге произошли серьезные сбои в работе сигнальной системы. Пострадавшими стали пассажиры, отправляющиеся со станций в Мальмё, Стокгольме, Норрчёпинге, Лунде и многих других городах.

В ведомстве сообщили, что на устранение неполадок может уйти свыше трех часов.