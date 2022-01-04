Стокгольм, 4 января, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Цены на электроэнергию в Швеции были рекордно высокими осенью 2021 года и могут стать еще выше в наступившем 2022. 3 января телеканал SVT опубликовал новостной сюжет, в котором журналист Юхан Сахрихссон Винберг попытался ответить на самые главные вопросы, которые волнуют шведские домохозяйства.

99px.ru Электричество

Действительно ли Швеции не хватает электроэнергии?

«Нет, на самом деле хватает. Если смотреть на годовые показатели, то у нас наблюдается перепроизводство электроэнергии. Даже несмотря на то, что у нас не работают два атомных реактора, ожидается, что перепроизводство будет нарастать по мере того, как будут строится все новые ветряки», — ответил журналист.

Почему же тогда цены на электроэнергию так высоки?

«Кто-то думает, что у нас дорогое электричество, потому что мы покупаем его на континенте. Но электроэнергия растет в цене, потому что у нас рыночная экономика, где все что-то покупают и продают все время. Когда, например, Россия не качает газ или становится очень холодно, то многие хотят запастись как можно большим количеством энергии. Тогда-то и растут цены, а электричество поднимается в цене и в Швеции тоже», — объяснил Винберг.