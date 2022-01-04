Москва, 4 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В медицинских учреждениях России зафиксированы 834 смерти от последствий новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки. 4 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная зона

Наибольшее число смертей пришлось на Москву (68), Санкт-Петербург (63) и Московскую область (44). Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 835 смертях от COVID-19.

Суточная смертность он новой коронавирусной инфекции в России держится выше отметки в 800 случаев за сутки с 28 сентября 2021 года. С конца октября ежедневно фиксировалось свыше 1000 смертей.

Смертность стала снижаться с начала декабря. Эта динамика сохраняется в первые дни 2022 года.

За весь период пандемии от COVID-19 в России умерли 312 187 человек. Успешно выздоровели после заражения 9,57 млн жителей России, под медицинским наблюдением остаются 1,15 млн человек.