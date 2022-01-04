Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM В Ленинградской области впервые за «четвертую волну» коронавирусной инфекции выявили менее 300 новых инфицированных — 299 за сутки, что на 31 носителя меньше, чем днём ранее. Об этом 4 января сообщили в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Наибольшее количество инфицированных обнаружено в крупных населённых пунктах, таких как Кириши (31), Тихвин (22), Выборг (20), Гатчина (16), Никольское (12), Кингисепп (11), Пикалёво, Тосно (по 10).

За прошедший день в Ленобласти были выписаны с больничного 597 человек, что на 43 меньше, чем днём ранее. Умерли шесть пациентов с ковидом, что на три больше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 102 873 местных жителя. Из них выздоровели 89 099 человек. Ковид унёс жизни 3023 заболевших.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти за первые сутки 2022 года выявили 338 носителей коронавируса