Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону провели обследование пассажиропотока на всех муниципальных маршрутах общественного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Пассажиры маршрутного такси Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Изучено 102 маршрута (пять трамвайных, 12 троллейбусных и 85 автобусных). Пассажиропоток составил 13 млн 376 тыс. 447 человек (на 1,6% больше по сравнению с 2020 годом). Более 116 млн поездок пассажиры оплатили безналичным способом.

Изучение пассажиропотока позволит в работе по оптимизации маршрутной сети, формированию количества выпускаемого транспорта на линии.