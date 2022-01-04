Тбилиси, 4 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Действия правящей партии «Грузинская мечта» «подрывают основные свободы» в стране. Об этом говорится в заявлении посольства Соединённых Штатов в Грузии, 3 января обнародованном на сайте представительства.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американские дипломаты отреагировали на принятие парламентом Грузии законопроекта, по которому в марте должна быть упразднена Службу государственного инспектора.

«На прошлой неделе правящая партия подорвала подотчётность правительства, упразднив Службу государственного инспектора, которая уполномочена расследовать злоупотребления со стороны полиции и защищать конфиденциальность данных», — говорится в заявлении.

По мнению авторов обращения, «Грузинская мечта» грозит «репрессиями» тем, кто ведёт надзор за ветвями власти.

Напомним, парламент Грузии 29 декабря принял законопроект о разделении с 1 марта 2022 года Службы госинспектора на Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Ведомство ранее оштрафовало минюст за распространение видеороликов про экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Было показано, как он ест в время голодовки, а также, как сопротивляющегося экс-президента несут за руки и за ноги в камеру.