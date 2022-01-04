Стокгольм, 4 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Вечером 3 января политический обозреватель газеты Aftonbladet Лена Меллин опубликовала статью, в которой прокомментировала результаты последнего опроса, показывающие, что шведские избиратели, считают, что «Социал-демократы» в состоянии решить сразу четыре политических вопроса, волнующих общество. Укрепления рейтинга партии, пишет Меллин, произошло после того, как премьер-министром Швеции была назначена Магдалена Андерссон.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

«Умеренные» потеряли голоса избирателей в одном вопросе — закон и порядок. Теперь большинство шведов считают, что решить связанные с этим проблемы в состоянии только «Шведские демократы».

«Социал-демократы, с другой стороны, в глазах избирателей набирают очки по более существенным вопросам. Месяц назад избиратели считали их лучшими только при решении проблем, связанных со школой и опекой детей. Теперь, как говорят политологи, им «принадлежат» решения по сразу четырем вопросам», — пишет Меллин.

«Этот опрос — еще один признак того, что в шведской политике происходят сдвиги, и это совпадает с избранием Магдалены Андерссон лидером партии и премьер-министром. Она гораздо более сложный соперник для голубого блока (объединенной правой оппозиции — прим. ИА REGNUM), чем Стефан Лёфвен … Голубой блок просто сдает позиции в пользу «Социал-демократов» и, следовательно, в пользу немного разросшейся красно-зеленого парламентского блока.