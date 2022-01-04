Оренбург, 4 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура выявила нарушения, связанные с очисткой улиц от льда и снега. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Снегопад

Нарушения были зафиксированы в ходе проверок, которые повсеместно проходят по поручению прокурора области. Только 3 января недочёты были обнаружены в 14 муниципалитетах. Главам территорий внесли соответствующие представления.

Устранение нарушений находится в прокуратуре на контроле. Проверки продолжаются.