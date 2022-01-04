Аделаида, Австралия, , 12:15 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла представительницу Украины Элину Свитолину в матче первого круга турнира в Аделаиде. Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Спортсменка из России обыграл украинскую теннисистку в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 6:3.

Теннисистки проведи на корте 2 часа 34 минуты. За это время Гасанова, являющаяся 130-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), четыре раза подала навылет, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 7 из 13 брейк-пойнтов. Ее оппонентка, являющаяся 15-й ракеткой мира, пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.

Отметим, в следующем круге турнира в Аделаиде сыграет с победительницей противостояния между Мисаки Дои из Японии и представительницей Словакии Кристиной Куцовой.