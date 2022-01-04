Москва, , 12:14 — REGNUM Российские медики подтвердили 15 903 новых случая COVID-19 за истекшие сутки. 4 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 16 343 новых случаях. Суточный прирост числа новых случаев опустился ниже отметки в 16 тыс. впервые с 17 июня 2021 года.

Максимальные темпы распространения новой коронавирусной инфекции в России пришлись на последний месяц осени 2021 года. Рекордный суточный прирост новых случаев — 41 335 — был зафиксирован 6 ноября.

Темпы заражаемости начали снижаться во второй половине ноября. Эта динамика сохраняется весь декабрь и в первых числах января 2022 года.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в России составляет 10 млн 570 тыс. За весь период пандемии проведено свыше 241,7 млн лабораторных тестов.

В последние недели после появления нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон» во многих странах наблюдается взрывной рост скорости распространения COVID-19. 4 января в США сообщили об 1 млн новых случаев заражения за сутки, что стало рекордом с начала пандемии.