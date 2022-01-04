Элиста, 4 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Калмыкии сотрудники полиции обеспечивают безопасность граждан в период новогодних каникул. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Дежурство несут сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с представителями других силовых структур, общественных объединений. Полиция напоминает о необходимости соблюдения мер личной безопасности в период праздничных дней.

В период новогодних каникул водителям следует строго следовать правилам дорожного движения, а также позаботиться о сохранности своего жилья при возможном длительном отсутствии.