Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM Причину разрушений дорог в Ростове-на-Дону назвал глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

Ямы на дорогах Onf.ru

«Перепады температур привели к разрушению дорожного покрытия на улицах Ростова. Поэтому мы приступили к работам по ямочному ремонту дорог», — написал ростовский сити-менеджер в Instagram.

В план ремонта включены транспортные артерии, которые были обследованы специалистами. С тремя подрядными организациями заключены договоры на устранение образовавшихся ям. При благоприятных погодных условиях дефекты отремонтируют с применением фрез.