Даллас, США, 4 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» уверенно обыграл команду «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

All-Pro Reels Никола Йокич

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой хозяев со счетом 103:89.

При этом самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, который оформил в матче дабл-дабл с 27 очками и 16 подборами.

В составе «Далласа» наиболее результативным оказался словенский защитник Лука Дончич, также сумевший оформить дабл-дабл с 21 очком и 15 подборами.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 6 января сыграет дома с клубом «Голден Стэйт Уорриорз», а «Денвер» в этот же день примет у себя команду «Юта Джаз».