Миллеровский район, Ростовская область, 4 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Появились кадры с места смертельного ДТП в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом ИА REGNUMсообщили в донском управлении ГИБДД 4 января.

УГИБДД по Ростовской области На месте ДТП в Ростовской области

На участке автодороги столкнулись LADA Kalina и грузовик «КамАЗ». От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.

На месте продолжают работать сотрудники полиции.