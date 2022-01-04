Рабочий посёлок Октябрьский, Пермский край, , 11:58 — REGNUM В Пермском крае местный житель напилил деревьев хвойных пород на общую сумму более 6 млн рублей. Об этом сообщает краевойой главк МВД.

Лес

Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Преступление было совершено в лесничестве на территории Октябрьского городского округа возле села Богородск. Под подозрение попал гражданин 1970 года рождения. Он спилил более 230 деревьев и планировал их продать.

Для достижения этой задачи он нанимал других местных жителей. При этом полицейские установили, что злоумышленник вводил их в заблуждение по поводу законности своей деятельности.